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Fox News назвал Байдена лидером президентской гонки во Флориде

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выбивается вперед в так называемом "колеблющемся" штате Флорида после подсчета 56% голосов, сообщает телеканал Fox News.

Cогласно последним данным телеканала, 50,6% избирателей проголосовали за Байдена, 48,7% - за действующего президента Дональда Трампа.

Ранее CNN назвал Трампа победителем во Флориде, но обновленные данные телеканала также свидетельствуют о лидерстве Байдена.

Часть американских штатов традиционно голосует только за демократов, еще ряд штатов поддерживает только республиканцев, поэтому основная часть предвыборных опросов и прогнозов сосредоточена на так называемых "колеблющихся" штатах, в которых электоральные предпочтения меняются год от года.

В этом году наблюдатели выделили 12 таких штатов - Аризона, Флорида, Джорджия, Айова, Мичиган, Миннесота, Нью-Гэмпшир, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Техас и Висконсин. Наибольшее количество выборщиков из этих штатов - у Техаса (38), Флориды (29) и Огайо (18).

По предварительным данным, Трамп побеждает в Индиане, Кентукки, Нью-Гэмпшире, Южной Каролине, Байден - в Вермонте, Виргинии и Джорджии.

В США во вторник 3 ноября проходит голосование на 59-х выборах президента страны. Действующему президенту-республиканцу Дональду Трампу противостоит кандидат от Демократической партии, экс-вице-президент США Джо Байден.

В 03:00 мск избирательные участки закрылись в Джорджии, Индиане, Кентукки, Южной Каролине, Вермонте и Вирджинии, в 3:30 - в Северной Каролине, Огайо и Западной Вирджинии.

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