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CNN сообщил о лидерстве Трампа в Индиане, Нью-Гэмпшире и Кентукки

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп побеждает в штате Индиана после подсчета первых голосов, передает телеканал CNN.

Выборы в США - 2020

В настоящий момент у действующего президента США 68,3% голосов, у его соперника-демократа Джо Байдена - 29,7%.

В коллегии выборщиков Индиана имеет 11 голосов. Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.

После подсчета 1% голосов Трамп также опережает своего соперника в штате Нью-Гэмпшир (четыре голоса выборщиков). Там Трамп набирает 61,5% голосов, у Байдена пока 38,5%.

Кроме того, согласно первым результатам, Трамп также одерживает победу в штате Кентукки, который дает восемь голосов выборщиков. За действующего лидера США на данный момент отдали свои голоса более 5 тыс. человек (85,8%), за Байдена - 810 (13,3%).

Первые избирательные участки на президентских выборах в США закрылись в 02:00 по московскому времени.

Трамп после публикации первых результатов поблагодарил в твиттере своих избирателей.

"Мы выглядим действительно хорошо по всей стране. Спасибо!" - написал Трамп.

В США во вторник 3 ноября проходит голосование на 59-х выборах президента страны. Действующему президенту-республиканцу Дональду Трампу противостоит кандидат от Демократической партии, экс-вице-президент США Джо Байден.

Выборы в США

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Стамфорт, Коннектикут
Хроника 09 января 2018 года – 04 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Дональд Трамп Джо Байден

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