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Штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин

Штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин
Дональд Трамп
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Штаб президента США Дональда Трампа требует пересчитать голоса в штате Висконсин, который считается одним из ключевых для общей победы на президентских выборах.

В Висконсине на данный момент лидирует соперник Трампа от демократов Джо Байден, но официально о победе Байдена в Висконсине еще не объявлялось.

"Президент Трамп видит достаточно оснований, чтобы запросить пересчет, и мы немедленно это сделаем", - написал штаб Трампа в Твиттере.

Ранее штаты Висконсин (10 голосов выборщиков) и Мичиган (16) аналитики отдавали Трампу. Однако за последние несколько часов ситуация поменялась кардинальным образом: теперь эти штаты "перекрасились" в синий цвет демократов. Если даже без Висконсина, но с Мичиганом, Трампу хватало голосов выборщиков для общей победы, то теперь он не набирает необходимых 270. Зато их, по прогнозам, набирает его соперник Джо Байден.

Сам президент США считает такое резкое укрепление позиций соперника подозрительным. Трамп убежден, что его пытаются лишить также победы в Пенсильвании.

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Хроника 09 января 2018 года – 04 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Джо Байден Дональд Трамп Висконсин

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