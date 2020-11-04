Штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин

Дональд Трамп Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Штаб президента США Дональда Трампа требует пересчитать голоса в штате Висконсин, который считается одним из ключевых для общей победы на президентских выборах.

В Висконсине на данный момент лидирует соперник Трампа от демократов Джо Байден, но официально о победе Байдена в Висконсине еще не объявлялось.

"Президент Трамп видит достаточно оснований, чтобы запросить пересчет, и мы немедленно это сделаем", - написал штаб Трампа в Твиттере.

Campaign Manager @BillStepien on #Wisconsin: President @realDonaldTrump is well within the threshold to request a recount and we will immediately do so. — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 4, 2020

Ранее штаты Висконсин (10 голосов выборщиков) и Мичиган (16) аналитики отдавали Трампу. Однако за последние несколько часов ситуация поменялась кардинальным образом: теперь эти штаты "перекрасились" в синий цвет демократов. Если даже без Висконсина, но с Мичиганом, Трампу хватало голосов выборщиков для общей победы, то теперь он не набирает необходимых 270. Зато их, по прогнозам, набирает его соперник Джо Байден.

Сам президент США считает такое резкое укрепление позиций соперника подозрительным. Трамп убежден, что его пытаются лишить также победы в Пенсильвании.