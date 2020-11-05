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В Филадельфии наблюдателям от штаба Трампа разрешили подойти ближе к бюллетеням

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Филадельфии разрешил наблюдателям от штаба президента США Дональда Трампа следить за подсчетом голосов с расстояния не более 1,82 метра, сообщает издание The Philadelphia Inquirer.

Так наблюдатели смогут проследить за "всеми аспектами" обработки голосов, сказала судья Кристин Кэннон.

Штаб Трампа в Филадельфии ранее заявил, что его наблюдателей держат слишком далеко от бюллетеней, чтобы они могли убедиться в их подлинности. В частности, один из наблюдателей сказал в суде, что некоторые столы, где пересчитывают голоса, находятся почти в 30 метрах от них.

В четверг Трамп призвал остановить подсчет голосов и не считать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков. В этом году таких голосов беспрецедентно много, поэтому во многих штатах подсчет затянулся.

Хроника 09 января 2018 года – 05 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
Филадельфия США Дональд Трамп

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