Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 49 млн

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 48 625 084, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, на утро пятницы (8:00 по московскому времени) во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 232 516 человек, выздоровели 32 137 546 человек.

В число стран с 5 млн и более случаями заражения COVID-19 вошли США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 9 606 645 заразившихся коронавирусом и 234911 летальных исходов. Более 3,7 млн человек в США излечились от COVID-19.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксировано 8 364 з86 заболевших COVID-19 при 124 315 смертельных случаях и более 7,7 млн поправившихся.

Третья позиция в мире по числу инфицированных остается у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 590 025 заражений, умерли 161 106 человек, вылечились более 5 млн.