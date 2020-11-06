Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:19Заразились
на 05.11В России 1 712 858+19 404В мире 48 090 690+685 295

Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 49 млн

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 48 625 084, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, на утро пятницы (8:00 по московскому времени) во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 232 516 человек, выздоровели 32 137 546 человек.

В миреКитай из-за коронавируса временно ограничил въезд в страну из РоссииЧитать подробнее

В число стран с 5 млн и более случаями заражения COVID-19 вошли США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 9 606 645 заразившихся коронавирусом и 234911 летальных исходов. Более 3,7 млн человек в США излечились от COVID-19.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксировано 8 364 з86 заболевших COVID-19 при 124 315 смертельных случаях и более 7,7 млн поправившихся.

Третья позиция в мире по числу инфицированных остается у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 590 025 заражений, умерли 161 106 человек, вылечились более 5 млн.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

9
Власти Франции начали транспортировку пациентов с коронавирусом на лечение в больницы Германии, поскольку многие французские медицинские учреждения едва справляются с наплывом заболевших3 ноября. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 160 тысяч.2 ноября. В Мехико в День мертвых почтили память жертв COVID-19.2 ноября. Израиль снова открывает школы для учеников с первого по четвертый классы, продолжая ослаблять карантинные меры после второй волны COVID-19.2 ноября. Власти Перу разрешили возобновить туристические поездки в древний город инков Мачу-Пикчу после перерыва, который продолжался почти восемь месяцев.2 ноября. Общее количество случаев COVID-19 в Индонезии достигло 415 402. Таким образом, страна заняла 19-е место в мире по числу заболевших.1 ноября. Испанская полиция патрулирует улицы Барселоны во время комендантского часа, который был введен по решению правительства в минувшее воскресенье, 25 октября, на две недели.1 ноября. Ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Румынии: накануне число случаев заражения за сутки превысило 6000. На фото: работник скорой помощи во время процедуры дезинфекции после прибытия в больницу Бухареста.1 ноября. В Венесуэле церкви открыли свои двери для прихожан после восьмимесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
Власти Франции начали транспортировку пациентов с коронавирусом на лечение в больницы Германии, поскольку многие французские медицинские учреждения едва справляются с наплывом заболевших
Хроника 09 января – 06 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 6 ноября

Почта США не доставила ко дню выборов 150 тыс. бюллетеней

Почта США не доставила ко дню выборов 150 тыс. бюллетеней

Госсекретарь Аризоны назвала срок окончательного подсчета голосов

Представитель избиркома назвал срок подсчета голосов в штате Джорджия

Представитель избиркома назвал срок подсчета голосов в штате Джорджия

Дания ограничила передвижение людей из-за мутации коронавируса у норок

Пандемия коронавируса

Китай из-за коронавируса временно ограничил въезд в страну из России

Выборы в США - 2020

Трамп заявил об уверенной победе над Байденом по "законным бюллетеням"

В WhatsApp появятся исчезающие сообщения

Выборы в США - 2020

Трамп призвал "прекратить мошенничество" на выборах

Трамп призвал "прекратить мошенничество" на выборах

Что произошло за день: четверг, 5 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');