Почти 470 медиков заразились COVID-19 за сутки на Украине

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро пятницы зафиксированы 9 721 новый случай заболевания коронавирусом, среди заразившихся - почти 470 медиков, также выявлено рекордное количество выздоровевших - 10 762 человека, умер 201 пациент, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксирован 9 721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 304, медработников - 468). Также за последние сутки госпитализировано 1517 человек, летальных случаев - 201, выздоровело - 10 762 человека", - написал Степанов на своей странице в фейсбуке в пятницу утром.

Днем ранее, 5 ноября, на Украине было зафиксировано рекордное число новых случаев заболевания - 9 850; 4 ноября было выявлено 9 524 новых случая; 3 ноября было 8 899 заболевших, 2 ноября - 6 754 новых случая инфицирования.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 440 188 человек, 8 125 человек умерли от COVID-19, выздоровели 195 544.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (1002), в Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.