Саакашвили обвинил власти Грузии в "раздувании" статистики по COVID-19

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не доверяет статистике Минздрава страны, свидетельствующей о резком увеличении числа заражений COVID-19 в последние дни, и призвал своих сторонников продолжать борьбу за назначение новых парламентских выборов.

"Конечно, мы должны опасаться коронавируса, должны соблюдать все санитарные нормы, но, я уверен, власти раздувают цифры с вирусом, чтобы закрыть страну и чтобы люди не смогли вернуть украденные у них выборы. Поэтому с соблюдением санитарных норм в масштабах всей страны должны быть продолжены акции протеста", - написал Саакашвили в пятницу в соцсетях.

Между тем, в рядах лидеров грузинской оппозиции уже есть случаи заражения COVID-19. Бывший министр обороны Грузии, лидер оппозиционной партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили написал в пятницу в соцсетях, что заразился коронавирусной инфекцией. Ранее о заражении COVID-19 сообщила одна из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Саломе Самадашвили.

По данным Минздрава, только за минувшие сутки в Грузии выявили коронавирус у 2 775 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 51 993. Накануне, 5 ноября, сообщалось о 2 401 случае инфицирования.

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции в Грузии достигло 423. За минувшие сутки скончались 22 человека.

"Украденные" выборы

Ранее Саакашвили призвал всех сторонников оппозиционных сил собраться 8 ноября на проспекте Руставели в Тбилиси на митинг протеста против "украденных" выборов и с требованием назначить новые парламентские выборы.

По итогам состоявшихся 31 октября парламентских выборов в Грузии, в парламент входят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные, и они, считая прошедшие выборы сфальсифицированными властями, в знак протеста отказываются брать депутатские мандаты.

По мнению грузинских экспертов, правящая партия по партийным спискам получает 62 депутатских мандата и еще 14 мест по одномандатным округам. Вместе с тем, предстоит провести повторное голосование еще в 16 одномандатных округах. Правящая партия уверена в победе своих кандидатов во втором туре.