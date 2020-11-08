В Аджарии мобилизовали спецназ из-за протестов оппозиции в Батуми

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Глава департамента полиции Аджарской автономной республики Константин Ананиашвили назвал спокойной ситуацию на акции оппозиции в Батуми, а мобилизацию сил полиции, включая спецназ, - обычными мерами по защите порядка.

В беседе с журналистами он заявил, что действия сотрудников правоохранительных органов будут зависеть от развития событий.

"На данном этапе перед Домом правительства Аджарии спокойная обстановка", - сказал он, назвав мобилизацию сил полиции, включая спецназ, обычными мерами, направленными на обеспечение общественного порядка во время подобных акций.

Комментируя тот факт, что протестующие не подчиняются ограничительным мерам по борьбе с COVID-19, Ананиашвили заявил, что МВД будет действовать в соответствии с законом.

"Ждем развития событий", - добавил он.

Ранее в воскресенье участники проходящего в Батуми параллельно с Тбилиси митинга оппозиции перед зданием правительства Аджарской автономной республики заявили, что будут игнорировать введенные властями коронавирусные ограничения и переходят на режим 24-часового протеста.

Как заявил на акции представитель оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Мирдат Камададзе, участники акции намерены установить перед зданием аджарского правительства палатки и будут игнорировать объявленный властями комендантский час. Другой представитель ЕНД Джелал Кикава заявил, что, несмотря на пандемию, акции продолжатся.

Ранее несогласные с результатами прошедших 31 октября парламентских выборов и выборов в Верховный совет Аджарии представители оппозиционных партий в Батуми потребовали проведения новых выборов и отставки председателя Центризбиркома Грузии Тамары Жвании. Аналогичные требования прозвучали на митинге оппозиции в Тбилиси. В правящей партии "Грузинская мечта" требования оппозиции назвали абсурдными.