Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:53Заразились
на 08.11В России 1 774 334+20 498В мире 49 832 675+509 848

В Аджарии мобилизовали спецназ из-за протестов оппозиции в Батуми

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Глава департамента полиции Аджарской автономной республики Константин Ананиашвили назвал спокойной ситуацию на акции оппозиции в Батуми, а мобилизацию сил полиции, включая спецназ, - обычными мерами по защите порядка.

В беседе с журналистами он заявил, что действия сотрудников правоохранительных органов будут зависеть от развития событий.

"На данном этапе перед Домом правительства Аджарии спокойная обстановка", - сказал он, назвав мобилизацию сил полиции, включая спецназ, обычными мерами, направленными на обеспечение общественного порядка во время подобных акций.

Комментируя тот факт, что протестующие не подчиняются ограничительным мерам по борьбе с COVID-19, Ананиашвили заявил, что МВД будет действовать в соответствии с законом.

"Ждем развития событий", - добавил он.

Ранее в воскресенье участники проходящего в Батуми параллельно с Тбилиси митинга оппозиции перед зданием правительства Аджарской автономной республики заявили, что будут игнорировать введенные властями коронавирусные ограничения и переходят на режим 24-часового протеста.

Как заявил на акции представитель оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Мирдат Камададзе, участники акции намерены установить перед зданием аджарского правительства палатки и будут игнорировать объявленный властями комендантский час. Другой представитель ЕНД Джелал Кикава заявил, что, несмотря на пандемию, акции продолжатся.

Ранее несогласные с результатами прошедших 31 октября парламентских выборов и выборов в Верховный совет Аджарии представители оппозиционных партий в Батуми потребовали проведения новых выборов и отставки председателя Центризбиркома Грузии Тамары Жвании. Аналогичные требования прозвучали на митинге оппозиции в Тбилиси. В правящей партии "Грузинская мечта" требования оппозиции назвали абсурдными.

Грузия Аджария Батуми

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в мире превысило 50 миллионов

Число случаев COVID-19 в мире превысило 50 миллионов

Свыше 700 человек задержаны на протестах в Белоруссии

Выборы в США - 2020

В штабе Трампа заверили, что Кушнер посоветовал ему бороться за победу

В штабе Трампа заверили, что Кушнер посоветовал ему бороться за победу

В Белоруссии задержали более 500 участников протестов

В Белоруссии задержали более 500 участников протестов
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Карабахе сообщили об обстреле городов Степанакерт и Мартуни

Правозащитники насчитали 404 задержанных на акции протеста в Минске

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Алиев принял глав МИД и Минобороны Турции

Правозащитники сообщили о 218 задержанных в Минске

Правозащитники сообщили о 218 задержанных в Минске
Пандемия коронавируса

В Индии зарегистрировали резкий рост случаев заражения COVID-19

В Индии зарегистрировали резкий рост случаев заражения COVID-19

В Тбилиси оппозиция потребовала новых парламентских выборов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');