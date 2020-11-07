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Трамп заявил о программных сбоях при подсчете голосов

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что программное обеспечение, используемое для подсчета голосов, во многих случаях "сбоило".

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"Округа в Джорджии используют такое же программное обеспечение, как и в Мичигане, оно также давало сбои", - написал Трамп в субботу в твиттере.

Он также заявил, что выиграл выборы с большим отрывом, и анонсировал большую пресс-конференцию в Филадельфии в 11:30 (19:30 по московскому времени).

При этом Трамп дал ссылку на раннее сообщение агентства Breitbart, в котором детальнее сообщалось об этих сбоях.

Ранее в субботу Трамп написал в твиттере, что подсчет голосов на выборах идет со значительными нарушениями: "Десятки тысяч голосов незаконно приняты после 20:00 (местного времени) вторника - дня выборов. Сотни тысяч голосов незаконно не были приняты во внимание, но это уже другое дело".

"Это могло бы изменить результаты выборов во многих штатах, в том числе и в Пенсильвании, о которой все думали, что ее легко завоевать еще в ночь выборов", - добавил он.

Хроника 09 января 2018 года – 07 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Дональд Трамп

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