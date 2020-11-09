В Австрии начали спецоперацию против радикальных исламистов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Австрийская полиция проводит обыски по 60 адресам в четырех федеральных землях страны, где могут находиться или проживать люди, подозреваемые в связях с радикальными исламистами, сообщают в понедельник европейские СМИ.

В заявлении региональной прокуратуры земли Штирия говорится, что "следователи работают по 70 подозреваемым и нескольким организациям, которые, предположительно, поддерживают террористические организации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ - ИФ) и ХАМАС".

В нем отмечается, что "эта операция не связана с террористической атакой в Вене 2 ноября".

Стрельба произошла в Вене вечером 2 ноября неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. Канцлер Себастьян Курц подтвердил, что полиция расценивает произошедшее как теракт. В результате нападения погибли не менее четырех человек.