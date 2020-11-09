WoodMac спрогнозировала важные изменения в энергетической политике США

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Концепция энергетической политики США Джо Байдена, сфокусированная на борьбе с изменением климата, радикально отличается от ее видения нынешним американским президентом Дональдом Трампом, отмечают в консалтинговой компании Wood Mackenzie.

Задача энергетической политики Байдена – задать курс для движения США к цели достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году и вернуть Штаты в Парижское соглашение по климату. Однако, учитывая то, что республиканцы, вероятно, сохранят контроль над Сенатом, возможности Байдена по выполнению этой программы будут ограничены, говорится в обзоре WoodMac.

"Рыночные силы останутся определяющими для ситуации в американском энергетическом секторе, как это было при Бараке Обаме и Дональде Трампе. Однако смена федерального правительства будет иметь важные последствия", - отмечается в обзоре.

В частности, такие последствия ждут сектор офшорной ветроэнергетики, полагает вице-председатель WoodMac по американскому региону Эд Крукс. Если администрация Трампа замедлила процесс одобрения проектов в этом секторе, то Байден и его администрация, вероятно, будут активно поддерживать штаты и компании, стремящиеся развивать офшорную ветроэнергетику.

Крукс не ждет введения в США запрета на добычу нефти и газа методом гидроразрыва пласта при новой администрации, однако отмечает, что Байден обещал положить конец выдаче новых разрешений на бурение на федеральных землях, а также в водах США. Последствия такого шага будут более серьезными именно для морского бурения, при этом они станут ощутимыми лишь через некоторое время, считает эксперт. По его оценкам, в случае введения и устойчивого сохранения запрета на выделение новых участков под бурение, добыча нефти в США к 2035 году будет на 30% ниже, чем могла бы быть без этого запрета.

Крукс также отмечает, что при администрации Байдена могут вырасти новые барьеры для одобрения проектов в сфере нефтегазовой инфраструктуры, поскольку при оценке таких проектов будут приниматься во внимание их потенциальные климатические последствия.

При этом, планируемое ужесточение требований к топливным ресурсам, поддержит продажи электромобилей, говорит эксперт. К 2030 году число электромобилей на дорогах США может достигнуть 4 млн, что на 60% больше, чем было бы при сохранении политики Трампа, свидетельствуют оценки Крукса.

Эксперт также не ждет от администрации Байдена быстрого смягчения санкций в отношении Ирана.

"Байден подверг жесткой критике решение Трампа вывести США из международной сделки по ядерной программе Ирана, а также пообещал новый подход к данному вопросу, однако это не означает, что он быстро смягчит санкции, введенные с 2018 года. Переговоры относительно потенциальной новой сделки вряд ли начнутся раньше июня 2021 года, когда в Иране запланированы выборы, и нет гарантий, что стороны достигнут соглашения", - отметил Крукс.

Результаты президентских выборов, прошедших в США 3 ноября, указывают на победу Байдена, представляющего Демократическую партию. Официальные результаты выборов пока не объявлены, однако уже понятно, что Байден набрал достаточное количество голосов, чтобы стать новым президентом США. Тем временем, Трамп не признает поражение, его юристы подали судебные иски в ряде штатов, где, как они утверждают, были допущены нарушения.