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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:49Заразились
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Мэр Львова отказался соблюдать карантин выходного дня

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Львова Андрей Садовый пообещал, что не поддержит решение правительства Украины ввести "карантин выходного дня", но призвал бизнес отказаться от банкетов и других массовых мероприятий. Как сообщила пресс-служба городского совета, он сказал это предпринимателям, протестовавшим против новых ограничений.

Пандемия коронавируса

11 ноября кабинет министров ввел с 14 до 30 ноября карантин выходного дня, запретил мероприятия с участием более 20 человек, плановые госпитализации, работу развлекательных заведений.

Премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что если ни чего не менять, то в больницах к середине декабря закончатся места для коронавирусных больных, "даже в коридорах".

"Карантин выходного дня, по моему мнению, - это ерунда, - заявил Садовый. - Мы были, есть и будем вместе с вами, ни единого неразумного решения город принимать не будет. Мы с вами должны взять на себя все обязательства: никаких банкетов, юбилеев или свадеб, но о полном локдауне нельзя говорить. Если власть хочет делать какие-то ограничения, то пусть сначала заплатит деньги людям, компенсации, как это делают немцы, французы и другие страны. А добить людей, забрать у них последние средства к существованию ... А кто потом будет кормить их семьи? Поэтому мы за людей. Надо иметь здравый смысл.

Он также добавил, что "власти приходят и уходят, а Львов был, есть и будет".

По словам мэра, город получил от государства только 1 млн гривен, "зато власть забирает из местного бюджета 591 млн грн".

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 11 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Львов Украина коронавирус Андрей Садовый

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