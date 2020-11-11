Спикер Верховной рады Украины заболел COVID-19

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус.

"Риск подхватить коронавирус есть у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь. Буду находиться на изоляции и работать дистанционно", - написал Разумков на своей странице в фейсбуке в среду вечером.

Кроме того, COVID-19 заболел вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников.

"С вечера понедельника нахожусь на самоизоляции. Сегодня получил результаты ПЦР-теста. Положительный... Чувствую себя нормально", - написал он на своей странице в фейсбуке в среду.

В понедельник сообщалось о том, что коронавирусом заболел президент Украины Владимир Зеленский. Позже в этот же день стало известно, что коронавирус подтвердился у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и министра финансов Сергея Марченко.