Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:53Заразились
на 13.11В России 1 880 551+21 983В мире 52 733 290+606 497

Штаб Трампа отозвал иск о пересмотре итогов голосования в Аризоне

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Юристы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа в пятницу отозвали иск с требованием пересмотра результатов голосования на президентских выборах в штате Аризоне.

"Исходя из данных по голосам по всему штату, необходимости в судебном решении... не требуется", - говорится в документе штаба Трампа.

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа и Национальный комитет Республиканской партии 7 ноября подали иск в округ Марикопа (штат Аризона), утверждая, что нарушения были допущены при личном подсчете голосов.

"Работники избирательных участков изо всех сил пытались управлять новыми машинами для голосования в округе Марикопа и неправильно нажимали и говорили избирателям нажимать зеленую кнопку, чтобы устранить значительные ошибки", - заявил Мэтт Морган, главный юрисконсульт предвыборной кампании Trump 2020.

"В результате машины для голосования проигнорировали голоса, поданные избирателями лично в день выборов в округе Марикопа", - отметил он.

Телеканал Fox News сообщил, что на данный момент в Аризоне подсчитаны 99% голосов: Трамп набирает в Аризоне 49,1% (1 млн 659 тыс. 272), у кандидата от Демократической партии Джо Байдена – 49,4% (1 млн 670 тыс. 260 голоса).

США Дональд Трамп Аризона

Новости по теме

Новости

Свыше 130 охранников Трампа подхватили COVID-19

Свыше 130 охранников Трампа подхватили COVID-19

Более 80% доз потенциальной вакцины Pfizer купили развитые страны мира

Что произошло за день: пятница, 13 ноября

Лукашенко обещал обойтись без транзита власти

Лукашенко обещал обойтись без транзита власти

Путин назвал число погибших мирных жителей Карабаха и число беженцев

Путин назвал число погибших мирных жителей Карабаха и число беженцев

Лукашенко выразил соболезнования родителям "пьяного" Бондаренко

Пандемия коронавируса

Microsoft обвинила российских хакеров в атаках создателей вакцин от COVID-19

Пандемия коронавируса

Илон Маск запутался из-за тестов на коронавирус

Илон Маск запутался из-за тестов на коронавирус

Дело о госизмене представителя "Аэрофлота" в Британии возбудили накануне ареста

Дело о госизмене представителя "Аэрофлота" в Британии возбудили накануне ареста
Пандемия коронавируса

Случаи заражения норок коронавирусом выявлены в Греции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');