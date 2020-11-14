Что случилось этой ночью: суббота, 14 ноября

Экономические изменения от заявления по Карабаху, новый рубеж жертв коронавируса, отзыв иска Трампа о пересмотра итогов в Аризоне

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пашинян допустил "колоссальные" экономические изменения от заявления по Карабаху.

- Число жертв коронавируса в мире превысило 1,3 млн. Всего в мире за все время распространения инфекции по состоянию на 05:00 выявлено 53 268 13 случаев заражения.

- Столичный врач обратилась в полицию из-за травм от "ковидного" пациента. По информации от врача, пациент препятствовал ее выходу из квартиры, удерживал за руки, и врач получила травмы рук.

- Штаб Трампа отозвал иск о пересмотре итогов голосования в Аризоне. По результатам подсчета 99% голосов, Трамп набирает 49,1% против 49,4% у Байдена.

- Люди вышли на несанкционированную акцию в поддержку Фургала в Хабаровске. По данным администрации, пришло менее 200 человек.