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Митинг оппозиции в Тбилиси завершился без инцидентов

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Тбилиси в субботу без инцидентов завершился очередной митинг оппозиции, недовольной результатами прошедших в конце октября в Грузии парламентских выборов.

Немногочисленная акция перед зданием парламента Грузии продлилась менее трех часов.

В ходе акции лидеры оппозиционных партий вновь подтвердили свои требования - отставка председателя Центральной избирательной комиссии Тамары Жвания и проведение новых парламентских выборов.

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По словам оппозиционеров, от своих требований они не откажутся и продолжат акции протеста.

Как заявил, завершая акцию, один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия, следующий митинг пройдет в ближайшие дни, лидеры оппозиции согласуют точную дату и объявят своим сторонникам.

Он отметил, что планируется проведение акции в день визита в Тбилиси госсекретаря США Майка Помпео. Визит госсекретаря запланирован на 17-18 ноября.

После заявления Мелия участники акции прослушали гимн Грузии и стали мирно расходиться.

По итогам голосования на выборах 31 октября в парламент прошли девять партий.

По предварительным подсчетам, правящая партия "Грузинская мечта" получила без учета второго тура выборов в 17 одномандатных округах, 76 из 150 депутатских мандатов и может начать работу нового парламента. Избранные от оппозиции депутаты отказываются брать мандаты.

Грузия Тбилиси

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