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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:33Заразились
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В Бельгии выросло число жертв коронавируса

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Бельгии, по данным на субботу института общественного здравоохранения Sciensano, с начала пандемии от заражения COVID-19 умерли 14 106 человек.

С 4 по 10 ноября в среднем в день умирал 201 больной, что указывает на рост в 20,1% по сравнению с предыдущей неделей.

Подавляющему числу умерших от COVID-19 было 75 лет или больше. Но умирали и более молодые люди, следует из статистики Sciensano. На минувшей неделе несколько летальных исходов были зарегистрированы в возрастной группе 25-44 лет.

Пандемия коронавируса

Антирекорд смертей от коронавируса второй волны пандемии был отмечен 6 ноября - 214 летальных исходов по стране.

При этом отмечается продолжающаяся тенденция сокращения количества новых заражений.

С 4 по 10 ноября регистрировалось в среднем 6 213 заражений в день, что означает сокращение на 48% по сравнению с предыдущим периодом в 7 дней. С начала пандемии в стране заразились коронавирусом 525 012 человек. Наибольшее число заражений в течение одних суток приходится на 27 октября при 22 186 случаях инфицирования COVID-19.

Данные института Sciensano указывают также на небольшое уменьшение госпитализаций с коронавирусом.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 14 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Бельгия Коронавирус

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