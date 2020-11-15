В Италии за сутки скончались более 540 инфицированных COVID-19

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Италии за сутки зарегистрированы 544 летальных исходов среди лиц, инфицированных коронавирусом COVID-19, что немногим меньше, чем днем ранее с 550 смертями, сообщила в субботу газета The Guardian.

Также были выявлены 37 255 случаев заражения, тогда как накануне эти показатели составили 40 092.

Наиболее пострадавшим от эпидемии районом Италии остается Ломбардия с 8 129 выявленными за последние сутки случаями. Всего в Италии диагностированы свыше 1,14 млн случаев заболевания, более 44,6 тысячи зараженных скончались.

Тем временем, в Великобритании отмечен рост смертности среди зараженных COVID-19 – 462 летальных исхода против 376 днем ранее.

Также за минувший день тесты показали наличие COVID-19 еще у 26 860 человек; в пятницу показатель прироста составлял 27 301 случай.

Общее количество случаев коронавируса в Великобритании превзошло отметку 1,34 млн, а летальных исходов среди инфицированных – 51,7 тысячи.