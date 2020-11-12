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Коронавирус продолжил ставить антирекорды в странах Европы

Коронавирус продолжил ставить антирекорды в странах Европы
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В странах Европы сохраняются стремительные темпы распространения коронавируса COVID-19, суточные показатели заражения и летальности среди инфицированных бьют рекорды.

Италия

В Италии третий день подряд фиксируют рекордный с 6 апреля показатель суточной смертности среди людей с коронавирусом - за последние 24 часа, по данным Минздрава страны, скончались 636 инфицированных. Это на 13 случаев больше вчерашнего антирекорда. Более ранний максимальный показатель за вторую волну COVID-19 в стране был зафиксирован 10 ноября - 580 умерших.

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Суточный прирост инфицированных коронавирусом также возрос - выявлено еще 37 978 заражений, причем накануне этот показатель был более чем на 5 тысяч ниже (32 961).

Наиболее эпидемиологически неблагоприятным регионом в Италии остается область Ломбардия - там за сутки выявили 9 291 случай коронавируса - значительно больше, чем накануне (8 180).

Всего в Италии с начала пандемии выявлено свыше 1 миллиона заражений, более 43,5 тысячи инфицированных скончались. При этом свыше 387 тысяч заболевших выздоровели. Более 635 тысяч жителей страны болеют на данный момент.

Итальянские власти обсуждают возможность введения общенационального режима самоизоляции. Такое решение может быть принято правительством, если до 15 ноября не будет признаков улучшения ситуации. На данный момент самоизоляция в том или ином виде действует в отдельных областях Италии.

Франция

Во Франции вирус также не сбавляет темпов распространения. За сутки в стране выявили 33 172 случая заражений. Это на 10 тысяч выше показателя во вторник (22 180), но гораздо меньше, чем ранее зафиксированные цифры в 58-60 тысяч случаев. Рекордный показатель пришелся на субботу - 86 852 случая.

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За последние 24 часа в стране скончались 425 людей с коронавирусом, это почти на 100 больше, чем в среду.

Всего в стране с начала пандемии диагностировано почти 1,9 млн случаев заражения, более 42,9 тысячи заболевших скончались. В больницах на данный момент находятся свыше 32 тысяч инфицированных. На данный момент в стране болеют свыше 1,6 млн человек.

Великобритания

Власти Великобритании в четверг сообщили о рекордном с начала пандемии числе заболевших: в стране за сутки выявили 33 470 случаев заражения - на 10 520 больше, чем днем ранее.

Выступая на брифинге по коронавирусу, профессор Стивен Поуис заявил, что по истечении периода локдауна 2 декабря страна не сможет полностью вернуться к привычной жизни.

"Мы не вернемся полностью к нормальной жизни - будет необходимость в других мерах, потому что пока вирус все еще есть, нам нужно обеспечить сохранение максимального низкого уровня инфицирования, насколько это возможно, и сокращение возможности передачи вируса", - сказал Поуис, не уточнив, какими должны быть эти меры, поскольку об этом "пока рано говорить".

Всего за время пандемии в Великобритании диагностировано более 1,2 млн случаев заражения, количество летальных исходов среди инфицированных превышает отметку в 50 тысяч.

Австрия

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Тем временем, в Австрии за сутки выявили 9 262 случая заражения коронавирусом. Днем ранее эти показатели составляли 9 105, а еще более предыдущий максимальный показатель - за вторую волну эпидемии в стране - был зафиксирован в минувшую субботу и составил 8 241. Между тем, напоминают западные СМИ, пиковые значения в первую волну эпидемии достигали 1 050 случаев за сутки в марте.

За время пандемии в Австрии зафиксировано 181 642 случая болезни, 1 608 человек скончались. Более 107,8 тысячи австрийцев выздоровели после болезни. На данный момент болеют свыше 72 тысяч человек.

Ранее австрийские власти предупреждали, что при тенденции в 6 тысяч случаев COVID-19, выявляемых за сутки, больницы страны окажутся переполненными. Также примерно две недели назад власти ввели частичный режим изоляции - комендантский час с 20:00 по 6:00 местного времени, запрет для ресторанов, кафе и баров работать кроме как на вынос, закрытие театров и музеев.

Греция

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Власти Греции в четверг зафиксировали рекордный за время пандемии суточный прирост случаев коронавируса - выявили 3 316 новых заражений. Накануне этот показатель составил менее 3 тысяч - 2 752. Зарегистрировано еще 50 смертей среди инфицированных COVID-19.

Таким образом, общее число выявленных случаев заражений коронавирусом в стране за время пандемии превышает отметку в 66 тысяч, количество летальных исходов среди инфицированных достигло 959.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 13 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Коронавирус Европа Франция Италия Великобритания Греция Австрия

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