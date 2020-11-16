Санду установила рекорд по числу голосов на выборах в Молдавии

Она также станет первой женщиной во главе страны

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Новый президент Молдавии Майя Санду, которая победила на выборах в воскресенье, установила абсолютный рекорд по количеству полученных в стране голосов на выборах, свидетельствует анализ социологической компании iData.

Во втором туре выборов президента 15 ноября Санду получила 942 694 голосов избирателей. До этого наибольшее количество голосов на выборах среди лидеров и партий получил президент Петр Лучинский в 1996 году - 919 800. Далее следует действующий президент Игорь Додон, который получил на выборах в 2016 году 834 тыс. голосов, и партия коммунистов Молдавии, набравшая на парламентских выборах в 2001 году 795 тыс. голосов.

Согласно результатам исследования, Санду проиграла выборы во многих сельских районах на севере и юге Молдавии. В Гагаузской автономии почти 95% голосов получил ее соперник Игорь Додон, во втором по величине городе Бельцы на севере Молдавии более 60% избирателей тоже голосовали за него.

Победу Санду обеспечили центральные районы Молдавии и Кишинев, где проживает большое количество избирателей. При этом Санду выиграла выборы во всех пяти секторах. Только в одном секторе разрыв составлял 2%, в остальных - 10-20%. В пригородах Кишинева Санду получила более 72% голосов избирателей.

Небывалую активность проявили граждане Молдавии за рубежом, где проголосовали 262 тыс. избирателей. 93% из них проголосовали за Санду. В первом туре также был рекорд по активности избирателей за рубежом - две недели назад в выборах участвовали 150 тыс. избирателей.

Санду стала первой женщиной - президентом Молдавии.

По уточненным данным, во втором туре выборов президента Молдавии 15 ноября Санду получила 57,74% голосов избирателей, Додон - 42,26%. Разрыв между ними составляет более 250 тыс. голосов - 942 694 за Санду, 690 061 - за Додона. Таковы предварительные результаты после обработки 99,95% протоколов, которые поступили с 2142 из 2143 избирательных участков. В выборах приняло участие 1,65 млн. избирателей или 52,78%.