В Минске заявили о попытках разжечь в Белоруссии религиозную рознь

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Провокаторы пытаются разжечь в Белоруссии религиозную рознь, втянуть в конфликт верующих, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на очередном заседании нижней палаты парламента в четверг.

"Кампания по дискредитации государственных символов привела к гибели человека. Но провокаторам и этого мало. Они уже пытаются втянуть в конфликт верующих и разжечь религиозную рознь", - сказал Андрейченко. Его цитирует госагентство БелТА.

"Организаторы беспорядков активно толкают людей на все более радикальные, необдуманные действия", - отметил спикер Палаты представителей. По ее словам, изначально организаторы сделали ставку на "раскол власти", оказав жесткое психологическое давление" на представителей многих госорганов, в том числе и парламентариев.

"Но когда этот план не сработал, переключились на другие, не менее грязные методы ведения информационной войны", - добавил Андрейченко.

Спикер нижней палаты парламента также заявил, что "не прекращаются попытки внушить обществу мысль, что белорусская экономика с ее идеей социальной справедливости неэффективна". "Хотя объективная информация говорит о совершенно другом", - заключил он.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.