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Возобновились переговоры о соглашении между Великобританией и ЕС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье в субботу возобновил переговоры со своим британским коллегой Дэвидом Фростом в Лондоне, передают западные СМИ.

Переговоры проходят в очном формате.

Накануне Барнье заявил, что возвращается на переговоры в Лондон. Перед этим он сказал, что между сторонами "сохраняются те же значительные разногласия".

При этом британский переговорщик Фрост отметил, что "Британия и ЕС еще могут заключить соглашение, если будет учтена позиция Лондона".

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В онлайн-формате переговоры Британии и ЕС возобновились в начале этой недели.

На прошлой неделе переговоры между Лондоном и Брюсселем по вопросам торговли приостановили из-за выявленного случая заражения коронавирусом члена европейской делегации.

Великобритания ведет сложные переговоры с ЕС об отношениях сторон после Brexit. При этом считается, что именно сейчас переговорный процесс достиг особенно важного этапа.

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.

Великобритания ЕС Brexit

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