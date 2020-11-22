В Англии после локдауна введут трехуровневую систему ограничений

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Британские власти не будут продлять в Англии срок действия локдауна, введенного для борьбы с распространением коронавируса. Вместо него после 2 декабря вернут трехуровневую систему ограничений, сообщает "Би-би-си".

По заявлению Даунинг-стрит, к уровням с более жесткими антивирусными мерами будет отнесено больше территорий, чем до локдауна. Ограничения, предусмотренные на каждом из уровней, также планируется ужесточить. Подробности пока неизвестны.

До введения локдауна в Англии действовали три уровня ограничений: - при среднем (1) были разрешены собрания до шести человек в помещении и на улице, бары и рестораны закрывались в 22:00; - при высоком (2) собрания в помещениях запрещались, на улице могли собираться до шести человек, бары и рестораны закрывались в 22:00; - при очень высоком (3) уровне ограничений запрещались собрания в помещениях и на улице, бары и пабы не работали.

Ожидается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изложит свой план перед парламентом в понедельник после обсуждения в правительстве в воскресенье.

"Би-би-си" отмечает, что данное заявление правительства стало ответом на сообщения СМИ о будущем англичан после карантина. В частности, газета Daily Telegraph писала, что нескольким семьям будет разрешено собраться вместе на период с 22 по 28 декабря.

31 октября Джонсон объявил о введении в Англии с 5 ноября до 2 декабря карантина, подобного тому, что действовал весной. Отличие заключалось в том, что детсады, школы, университеты не закрывались, а сотрудники, которые не могут работать удаленно, могли продолжать ходить в офисы.

Эти ограничения касаются только Англии. Власти других частей Великобритании самостоятельно определяют меры, необходимые для борьбы с распространением коронавируса.