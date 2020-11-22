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Меркель назвала неоднозначными результаты COVID-ограничений в стране

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Представители кабмина ФРГ и руководители федеральных земель обсудят ситуацию в свете пандемии коронавируса 25 ноября, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, пока масштабные ограничения контактов, которые действуют в стране с начала месяца, не принесли однозначных результатов.

"Во многих регионах мы вышли на плато, во многих регионах цифры еще растут", - сказала канцлер. По ее словам, необходимо еще многое сделать, но что именно, она не уточнила, указав на необходимость предварительного обсуждения с главами регионов ФРГ.

Пока новые, более жесткие ограничительные меры действуют в Германии до конца ноября.

Хроника 09 января – 22 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
ФРГ Ангела Меркель коронавирус

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