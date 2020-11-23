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Венесуэла объявила об открытии авиасообщения с Россией

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Каракас объявил о начале коммерческого авиасообщения между Венесуэлой и Россией с понедельника.

"Национальный институт гражданской авиации во исполнение нормативов правительства объявляет об открытии коммерческих авиаперевозок с Россией и Боливией с 23 ноября в дополнение к направлениям в Мексику, Доминиканскую республику, Иран, Турцию и Панаму", - говорится в сообщении института.

В документе отмечается, что перевозки будут выполняться при соблюдении эпидемиологических правил в связи с пандемией COVID-19.

До пандемии прямые регулярные рейсы между РФ и Венесуэлой не выполнялись.

Венесуэла

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