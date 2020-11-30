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Помпео призвал прекратить боевые действия в Эфиопии

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Глава Госдепартамента США Майк Помпео выразил властям Эфиопии обеспокоенность по поводу продолжающихся в этой африканской стране боевых действий, несмотря на заявление местных властей об окончании операции против сторонников партии "Народных фронт освобождения Тыграй" (НФОТ).

"Госсекретарь Помпео принял к сведению объявление правительства Эфиопии об окончании основных военных операций от 28 ноября, но вновь заявил о серьезной озабоченности США по поводу продолжающихся боевых действий и рисках, которые несет конфликт", - говорится в заявлении представителя госдепартамента США.

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В субботу премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али объявил о прекращении военных операций в регионе Тыграй, который контролирует "Народный фронт освобождения Тыграй". "Теперь в центре нашего внимания будет восстановление региона и предоставление гуманитарной помощи, пока федеральная полиция ловит клику НФОТ", - написал он в твиттере.

Организация "Народный фронт освобождения Тыграй", впоследствии оформившаяся в политическую партию, долгое время входила в правящую коалицию и имела влияние на общенациональном уровне, но при премьере Эфиопии Абийе Ахмеде Али (пришел к власти в апреле 2018 года) отношения между ней и центральными властями испортились.

Тыграйские лидеры обвиняли премьера в предвзятом отношении и стремлении выдавить их из власти, он их - в коррупции и саботаже реформ. По словам Ахмеда Али, регион превратился в убежище для беглецов от правосудия.

3 ноября 2020 года Абий Ахмед заявил, что местные сепаратисты напали на расквартированных в регионе военных. В тот же день эфиопский парламент признал НФОТ террористической организацией, а прокуратура выдала ордера на арест 64 его главных фигур во главе с лидером Дебреционом Гебремикаэлем.

Эфиопия Майк Помпео

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