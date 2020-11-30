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Авианосец ВМС США вошел в Персидский залив на фоне обострения отношений с Ираном

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Nimitz (CVN-68) после прохождения Ормузского пролива вошла в акваторию Персидского залива, сообщил 5-й оперативный флот ВМС США.

Американская авианосная ударная группа находилась в Персидском заливе на боевом дежурстве с июля нынешнего года. В начале ноября она вышла в Индийский океан для участия в совместных с ВМС Индии, Японии и Австралии военно-морских учениях Malabar, проходивших с 17 по 20 ноября вблизи индийского побережья.

Возвращение американского авианосца в Персидский залив последовало за убийством 27 ноября иранского ученого Мохсена Фахризаде, руководившего ядерной программой Исламской Республики.

По оценкам американских СМИ, выдвижение американских сил в регион говорит о готовности к масштабным боевым действиям, "спусковым крючком" для которых может послужить убийство иранского ученого и ответная реакция Тегерана. По словам представителей Пентагона, помимо авианосца USS Nimitz, в регион Персидского залива на минувшей неделе также переброшены истребители-бомбардировщики F-16. Они прибыли в Объединенные Арабские Эмираты с американских баз в Европе.

США Иран Персидский залив Мохсен Фахризаде

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