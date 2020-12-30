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Бомбардировщики США совершили беспосадочный полет к границам Ирана

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - На фоне обострения между Вашингтоном и Тегераном два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress в среду выполнили беспосадочный полет с территории США в район Ближнего Востока к границам Ирана и обратно. Об этом сообщили в соцсетях британские авианаблюдатели, отследившие их маршрут по сигналам бортовых транспондеров.

Бомбардировщики из состава 5-го бомбардировочного крыла с авиабазы Майнот, штат Северная Дакота, совершившие трансатлантический перелет, в среду были зафиксированы над Средиземным морем, Израилем, Иорданией, Саудовской Аравией и над Персидским заливом к югу от границ Ирана.

Перелет бомбардировщиков через Атлантику на Ближний Восток и обратно обеспечивали американские самолеты-заправщики KC-135 и KC-10.

Как сообщало Центральное командование вооруженных сил США, аналогичную операцию два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress выполнили в конце ноября. В воздухе они находились более 24 часов.

Еще одна такая миссия в начале декабря не удалась из-за выхода из строя у американского стратегического бомбардировщика одного из восьми двигателей. После трансатлантического перелета он вынужден был изменить курс над Средиземным морем и совершить посадку на авиабазе Фэрфорд в Великобритании.

Как сообщала в минувший четверг кувейтская газета Al Qabas, Тегеран в экстренном порядке развертывает дополнительные силы противовоздушной обороны, в том числе с использованием российских систем, вблизи своих ядерных объектов в ожидании потенциальных ракетных ударов США.

"Иран усиливает ПВО своих ядерных объектов в качестве меры предосторожности в ожидании любых внезапных военных событий, которые могут произойти в свете напряженности между США и Ираном перед уходом президента Трампа из Белого дома", - отмечала газета.

В частности, усиливается ПВО ядерных объектов в Фордо и Натанзе – ключевых иранских предприятий по обогащению урана, закрытия которых добивались США.

Издание, ссылаясь на информированные иранские источники, указало, что Корпус стражей исламской революции, в частности, развернул вблизи ядерного объекта Фордо дополнительно комплекс "Бавар-373" вместе с российской системой ПВО для обеспечения его защиты.

По сообщению Пентагона, 21 декабря в Персидский залив вошла атомная подводная лодка ВМС США USS Georgia, оснащенная 154 крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. При этом она демонстративно заходила через Ормузский пролив в надводном положении. С 23 по 27 декабря подлодка посетила американскую базу 5-го оперативного флота в Бахрейне.

По данным арабских источников, в Персидский залив на минувшей неделе также вошла израильская подводная лодка с крылатыми ракетами. Дальность их действия составляет не менее 1,6 тыс. км.

США Иран

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