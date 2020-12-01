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РФ и Турция подписали соглашение о Совместном центре в Карабахе

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Турции Хулуси Акар и его российский коллега Сергей Шойгу подписали соглашение о создании Совместного турецко-российского центра по мониторингу за соблюдением перемирия в Карабахе, сообщает во вторник турецкое министерство обороны.

"Переговоры по техническим деталям, касающимся создания и принципов работы Совместного турецко-российского центра завершены, соглашение подписано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ведутся работы для начала скорейшего функционирования центра.

11 ноября стало известно, что Шойгу и Акар подписали меморандум о создании этого центра. Он будет находиться на территории Азербайджана.

Центр будет собирать, обобщать и проверять информацию о соблюдении сторонами режима прекращения огня. Он будет фиксировать нарушения путем визуального наблюдения, с помощью беспилотников и оценивать данные из других источников. Центр будет рассматривать любые жалобы, вопросы или проблемы, связанные с нарушениями договоренностей.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Хулуси Акар Турция Сергей Шойгу Минобороны РФ Нагорный Карабах

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