У РФ и Турции будет одинаковое число сотрудников в центре по Карабаху

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - У России и Турции будет равнозначное количество представителей в создаваемом на территории Азербайджана совместном центре по мониторингу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ.

"Количество российского и турецкого персонала в организационной структуре совместного центра будет равнозначным", - сказал на брифинге во вторник официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

Соглашение о порядке его развертывания и функционирования было достигнуто министерствами обороны РФ и Турции 11 ноября.

В тот день сообщалось, что центр будет собирать, обобщать и проверять информацию о соблюдении сторонами режима прекращения огня. На него также возлагается задача фиксирования нарушений с помощью визуального наблюдения, беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных от других источников. Центр станет органом для рассмотрения любых жалоб, вопросов или проблем, связанных с нарушениями достигнутых договоренностей.

Во вторник Минобороны Турции сообщило, что переговоры по техническим деталям, касающимся создания и принципов работы совместного центра, завершены, соглашение подписано.

Урегулирование конфликта в Карабахе

Азербайджан с 27 сентября вел наступательную операцию в Нагорном Карабахе. Действия Азербайджана в Карабахе поддерживала Турция.

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 00:00 по Москве 10 ноября было объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.

В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Согласно картам Минобороны РФ, российские миротворцы в Нагорном Карабахе размещены в зонах ответственности "Юг" и "Север". Первая включает, в частности, территории, примыкающие к населенным пунктам Степанакерт, Агдам и Лачин. Вторая - северные части Тертерского и Агдамского районов, населенный пункт Мардакерт.