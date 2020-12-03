В Швеции закрыли дело против женщины, державшей сына взаперти

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Шведская прокуратура сняла обвинения с пожилой женщины, которую подозревали в том, что она десятилетиями держала собственного сына взаперти у себя дома. Как сообщает "Би-би-си", следствие не нашло доказательств того, что мужчина стал жертвой незаконного лишения свободы и что он находился в квартире против своей воли.

Ранее сообщалось, что в квартире в пригороде Стокгольма был найден мужчина, который почти на 30 лет был заперт там собственной матерью.

Также сообщалось, что мужчина за время заточения лишился зубов, имел язвы на ногах, ему потребовалась операция. Отмечалось, что 40-летний пострадавший был найден в квартире среди гор мусора.

Его мать отвергла обвинения в том, что незаконно лишила сына свободы и нанесла ему какие-либо увечья. Она освобождена из-под стражи.

Следователи не нашли в квартире никаких запирающихся комнат, а также никаких подтверждений, что мужчину где-то закрывали на замок и не давали выйти. Более того, он сам заявил, что мог принимать решение о выходе на улицу. Кроме того, есть свидетели, которые видели его вне стен квартиры.

Полученные им травмы, говорят в прокуратуре, не связаны с насилием.

Ранее сообщалось, что предполагаемого пленника нашла его сестра. Она пошла в квартиру матери, узнав, что та находится в больнице. Сама женщина уехала из родительского дома, когда была еще подростком и с тех пор не видела брата. Она заявляет, что пыталась привлечь внимание соцслужб, когда мальчик перестал ходить в школу в возрасте 11 или 12 лет.

По словам сестры, их мать много лет назад потеряла ребенка. Когда у нее родился мальчик, она дала ему имя погибшего младенца и, мечтая вернуть умершего сына, окружила младшего ребенка чрезмерной заботой.