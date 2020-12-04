Немецкий бизнес раскритиковал планы США по санкциям против "Северного потока 2"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес подверг критике планы США расширить санкции в отношении "Северного потока 2".

"Мы не видим правовых оснований для американского санкционного закона, который таким образом нарушает суверенитет ЕС и нацелен на европейские предприятия. Чисто европейские проекты, такие как "Северный поток 2", не подлежат регулированию американских ведомств, их регулируют исключительно заинтересованные европейские страны и ЕС", - говорится в заявлении Хермеса, в пятницу поступившем в "Интерфакс".

По его словам, Восточный комитет "отвергает возможное распространение" санкций на "сертифицирующие ведомства и поставщиков услуг". "Позитивно то, что в США есть растущая готовность слушать аргументы европейцев", - указал Хермес.

По "Северному потоку 2" можно будет пускать не только газ, но и водород, заявил он. "Благодаря тому, что были использованы специальные материалы, "Северный поток 2" в отличие от более старых газопроводов уже в ближайшие десятилетия может быть на 70% заполнен водородом - энергоносителем будущего", - отметил он.

Правительство ФРГ в свете обязательств по сокращению вредных выбросов уже давно делает ставку на водородную энергетику. "Значение "Северного потока 2" для европейского энергообеспечения будущего за последние месяцы только выросло. Газопровод построен с учетом самых современных стандартов в области охраны природы и безопасности и открывает нам вслед за переходным энергоносителем - природным газом - хорошие перспективы в век водорода", - указал представитель организации.

Ранее обе палаты Конгресса США согласовали в проекте оборонного бюджета страны на 2021 год расширение санкций против "Северного потока 2".

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт ранее в пятницу заявил, что позиция ФРГ относительно проекта газопровода остается неизменной - Германия считает этот проект экономическим с политической составляющей и рассчитывает на то, что газопровод будет достроен. Санкции США в отношении фирм, задействованных в проекте, ФРГ считает экстерриториальными.