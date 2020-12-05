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В Ереване началось шествие с требованием отставки Пашиняна

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Несколько десятков тысяч человек направились к дому премьера Армении Никола Пашиняна, чтобы потребовать его отставки.

"Сейчас мы идем шествием к правительственным дачам, чтобы лично передать Пашиняну наше требование его отставки", - сказал представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян на митинге оппозиции в субботу.

Шествие проходит по центральным улицам Еревана в сопровождении полиции. Демонстранты выкрикивают лозунги "Армения без Никола", "Никол - предатель", "Никол, уходи".

Ранее сообщалось, что несколько десятков тысяч человек собрались в субботу на площади Свободы в Ереване, где проходит митинг оппозиции с требованием отставки Пашиняна.

Оппозиция Армении добивается его отставки после прекращения огня в Нагорном Карабахе 10 ноября.

Протесты в Ереване против прекращения войны в Нагорном Карабахе

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Армения Никол Пашинян

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