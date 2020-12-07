МИД РФ не заметил серьезных нарушений на выборах в парламент Венесуэлы

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - На выборах в парламент Венесуэлы серьезных нарушений не отмечено, сообщили в МИД РФ.

"Участвовавшие в сопровождении избирательного процесса международные наблюдатели, в том числе из Российской Федерации, положительно оценили усилия венесуэльских властей по организации голосования в соответствии с самыми высокими стандартами прозрачности, демократии и санитарно-эпидемиологической безопасности. Серьезных нарушений не выявлено", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном в понедельник на сайте ведомства.

При этом США осуждают парламентские выборы в Венесуэле и призывают страны не признавать их результаты, заявил в понедельник глава Госдепа США Майк Помпео. В его заявлении отмечается: "Мадуро нагло подтасовал эти выборы в свою пользу путем незаконного изъятия наименований политических партий и логотипов избирательных бюллетеней, манипулирования процессом с помощью своего верноподданного электорального совета, насилия и запугивания, а также путем других недемократических приемов".

По словам Помпео, эти выборы были попыткой учредить Национальное собрание, "подотчетное лишь Мадуро" и в то же время "разрушить единственный оставшийся демократический институт, в действительности представляющий народ Венесуэлы". Помпео подчеркнул, что Вашингтон продолжит признавать президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо и "законную Национальную ассамблею".