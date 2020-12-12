Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:42Заразились
на 11.12В России 2 597 711+28 585В мире 69 592 554+697 958

Что случилось этой ночью: суббота, 12 декабря

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Верховный суд США отклонил иск Техаса о недействительности результатов выборов в нескольких штатах. Ранее 17 штатов поддержали этот иск. Сторонники Трампа пытались отсрочить назначение выборщиков.

– Экс-руководители одного из московских банков осуждены за хищение. Они похитили у своего банка более миллиарда рублей. Деньги выводились через заведомо невозвратные кредиты.

– Французский прокурор потребовал для российского футбольного фаната до 15 лет тюрьмы. Еще для одного гражданина России затребовали пять лет условно. Фанатов обвинили в применении насилия, повлекшем инвалидность.

– Вакцину Pfizer одобрили для использования в США. После этого решения местные власти могут готовиться к массовой вакцинации. США остаются лидером по числу заражений коронавирусом в мире.

Новости

Вакцину Pfizer одобрили для использования в США

Вакцину Pfizer одобрили для использования в США

Генконсульство РФ в Нью-Йорке закрылось из-за коронавируса

Верховный суд США отклонил иск Техаса о недействительности результатов выборов в нескольких штатах

Верховный суд США отклонил иск Техаса о недействительности результатов выборов в нескольких штатах

Французский прокурор потребовал для российского футбольного фаната до 15 лет тюрьмы

Французский прокурор потребовал для российского футбольного фаната до 15 лет тюрьмы

Сенат США принял законопроект об оборонном бюджете на 2021 год

Что произошло за день: пятница, 11 декабря

Власти Индонезии не исключили открытия Бали для туристов к 25 декабря

Укладку "Северного потока 2" возобновили

Укладку "Северного потока 2" возобновили

В Ереване снова начались стычки между силовиками и протестующими

В Ереване снова начались стычки между силовиками и протестующими
Пандемия коронавируса

AstraZeneca испытает комбинацию своей вакцины со "Спутником V"

AstraZeneca испытает комбинацию своей вакцины со "Спутником V"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');