Что случилось этой ночью: суббота, 12 декабря

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Верховный суд США отклонил иск Техаса о недействительности результатов выборов в нескольких штатах. Ранее 17 штатов поддержали этот иск. Сторонники Трампа пытались отсрочить назначение выборщиков.

– Экс-руководители одного из московских банков осуждены за хищение. Они похитили у своего банка более миллиарда рублей. Деньги выводились через заведомо невозвратные кредиты.

– Французский прокурор потребовал для российского футбольного фаната до 15 лет тюрьмы. Еще для одного гражданина России затребовали пять лет условно. Фанатов обвинили в применении насилия, повлекшем инвалидность.

– Вакцину Pfizer одобрили для использования в США. После этого решения местные власти могут готовиться к массовой вакцинации. США остаются лидером по числу заражений коронавирусом в мире.