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Землетрясение немного повредило некоторые соцобъекты в Иркутске

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В Иркутске обследуют социальные объекты и жилые дома после землетрясения, произошедшего утром в четверг, сообщает пресс-служба администрации города по итогам оперативного совещания.

"По данным департамента образования, в 18 школах зафиксированы небольшие трещины, осыпалась штукатурка. Также обнаружены трещины в нескольких дошкольных учреждениях. Однако данные повреждения не представляют угрозы", - приводятся в сообщении слова заммэра - председателя комитета по социальной политике и культуре Виталия Барышникова.

Он добавил, что в актовом зале культурно-досугового центра "Россия" частично поврежден подвесной потолок. На время обследования и ремонта центр решено закрыть.

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Также имеются незначительные повреждения в учреждениях спорта и культуры. В спорткомплексе "Высота" осыпалась штукатурка, возможны трещины льда на кортах. В помещении творческого клуба "Созвездие" обнаружены трещины по аркам проемов, эвакуационных выходов и по сводам потолков. Также трещины появились на арках в дверных проемах в здании детской музыкальной школы №3.

Специализированные службы также проверили мостовые сооружения, путепроводы и котельные, повреждений там не обнаружено.

Как сообщалось, землетрясение произошло в 5:44 (00:44 по московскому времени) четверга в районе дельты реки Селенга близ залива Провал, образовавшегося при Цаганском землетрясении 12 января 1862 года. Подземный толчок имел магнитуду 5,5, энергетический класс - 13,9.

В Иркутске интенсивность землетрясения составила 5 баллов. В эпицентре - на территории Кабанского района Бурятии - 7,6 балла.

Сообщений о разрушениях и пострадавших в Иркутской области не поступало. В Иркутске введен режим повышенной готовности. Жертв и разрушений в городе не выявлено. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Иркутск

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