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Азербайджан и Армения обвинили друг друга в провокациях

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны и Служба Государственной Безопасности (СГБ) Азербайджана обвинили армянских военных в провокациях.

"С 26 ноября армянские военные, не покинувшие регион в соответствии с трехсторонним заявлением президентов Азербайджана и РФ, а также премьера Армении, наоборот, создали боевые позиции и в последние дни осуществили ряд провокаций и терактов против азербайджанских военных и гражданских лиц", - говорится в заявлении Минобороны и СГБ.

В частности, в нем утверждается, что 26 ноября армянские военные атаковали позиции ВС Азербайджана в селе Шур Ходжавендского района - в результате погибли трое азербайджанских военнослужащих, еще двое получили ранения. Кроме этого, говорится в заявлении, 8 декабря была "осуществлена провокация" близ поселка Гадруд Ходжавендского района, в результате чего погиб еще один азербайджанский военный, а также тяжелое ранение получи сотрудник компании сотовой связи Azercell.

Отмечается, что "на основании этого, СГБ Азербайджана вынуждена была провести антитерритористическую операцию в этом районе".

Между тем пресс-служба МИД Армении заявляет, что Вооруженные силы Азербайджана предприняли новые попытки нападений на села в Гадрутском районе в Карабахе.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

"11 декабря в 20:40 силы спецназа ВС Азербайджана предприняли атаку на села Старый Таглар и Хцаберд Гадрутского района на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил, воспользовавшись тем обстоятельством, что на данном участке не размещены российские миротворческие силы. Аналогичные провокационные действия ВС Азербайджана продолжились также сегодня в направлении населенных пунктов Большой Шен и Старый Шен Гадрутского района", - рассказали в МИД Армении в воскресенье.

Ранее сообщалось, что министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу нарушение режима перемирия в минувшую субботу в Гадрутском районе.

Как рассказала пресс-служба военного ведомства Армении в воскресенье, 12 декабря подразделения ВС Азербайджана, сконцентрировав дополнительный личный состав, военную технику и тяжелую артиллерию, в нарушение требований трехстороннего заявления, совершили нападение на села Старый Таглар и Хцаберд.

В Минобороны Армении сообщили, что после боев, продолжавшихся несколько часов, противнику удалось войти в село Старый Таглар, приблизиться к селу Хцаберд.

Отмечается, что "в результате возобновления боевых действий у армянской стороны есть шесть раненых, у противника имеются жертвы и раненые".

По данным военного ведомства, действия азербайджанской стороны немедленно стали предметом обсуждения с руководством российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе. Как сообщили в Минобороны Армении, данную проблему обсудили на встрече находящийся в Москве с рабочим визитом министр обороны республики и министр обороны России.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября.

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 00:00 по Москве 10 ноября.

В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 13 декабря 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах Армения Азербайджан

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