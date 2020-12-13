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Минобороны РФ сообщило о соблюдении режим прекращения огня в Карабахе

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Российские миротворцы не фиксируют случаев нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в воскресенье, сообщили в Минобороны РФ.

"На 23-х наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - говорится в официальном бюллетене министерства.

Как отметили в Минобороны, миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня 11 декабря в Гадрутском районе.

В военном ведомстве сказали, что "действиями российских миротворцев возможность дальнейшего обострения обстановки была пресечена".

По данным министерства, за сутки в Нагорный Карабах вернулось 634 беженца, всего в регион вернулся 38 341 человек.

Российский миротворческий контингент обеспечивает безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее Минобороны Армении сообщило о нападении азербайджанских военных на пост армии непризнанной Нагорно-Карабахской республики в Гадрутском районе. В свою очередь азербайджанская сторона обвинила армянских военных в вооруженной провокации. В Ереване отвергают эти обвинения.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября.

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 00:00 по Москве 10 ноября.

В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 13 декабря 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах Азербайджан Армения Минобороны РФ

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