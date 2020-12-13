Российские миротворцы заявили о нормализации обстановки в Карабахе

Российские миротворцы на контрольно-пропускном в Карабахе Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Обстановка в Гадрутском районе Нагорного Карабаха после вмешательства российских миротворцев нормализовалась, заявил командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

"11 декабря в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента. В настоящее время обстановка в этом районе нормализовалась", - сказал он на брифинге.

Мурадов подчеркнул, что миротворцы ведут постоянный мониторинг ситуации и поддерживают взаимодействие с представителями армянской и азербайджанской сторон.

Ранее Минобороны Армении сообщило о нападении азербайджанских военных на пост армии непризнанной Нагорно-Карабахской республики в Гадрутском районе. В свою очередь азербайджанская сторона обвинила армянских военных в вооруженной провокации. В Ереване отвергли эти обвинения.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Лидеры России, Азербайджана и Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00:00 мск 10 ноября.

В Нагорном Карабахе развёрнут российский миротворческий контингент.