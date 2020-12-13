Пашинян заподозрил спецназ Турции в атаке в Карабахе

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Позиции армянских ВС в Нагорном Карабахе подверглись атаке со стороны азербайджанских сил при участии подразделений спецназа ВС Турции, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"На участке сел Хцаберд, Старый Таглар наши позиции подверглись вчера нападению со стороны азербайджанских подразделений. По некоторым данным, в нападении участвовали отряды спецназа Турции", - сказал Пашинян на внеочередном заседании Совета безопасности.

По его словам, нападение произошло, когда российские миротворцы еще не успели разместиться на данном участке.

Пашинян отметил, что в результате завязавшегося боя с армянской стороны есть шесть раненых.

"После начала боевых действий маленькое подразделение российских миротворцев прибыло на это место, после чего бои прекратились, но некоторая часть - села Хцаберд и Старый Таглар перешли под контроль азербайджанских подразделений. Сегодня с утра более большие силы российских миротворцев вошли на эту территорию, сейчас обстановка относительно стабильная", - отметил он.

По словам, в соответствии с трехсторонним заявлением по Карабаху данные села должны оставаться под армянским контролем.

Речь идет о карабахском районе, который в Армении называют Гадрутским, а в Азербайджане - Ходжавендским.

В Баку в связи с ситуацией в этом районе заявили, что Азербайджан проводит там спецоперацию.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские миротворцы не фиксируют случаев нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.