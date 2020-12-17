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Армянская газета сообщила, что Пашинян уйдет в отставку 31 декабря

Армянская газета сообщила, что Пашинян уйдет в отставку 31 декабря
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Фото: Reuters

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Глава армянского правительства Никол Пашинян может объявить о своем уходе в отставку в новогоднем послании 31 декабря, пишет в четверг армянская газета "Грапарак".

"Пашинян во время новогоднего послания 31 декабря объявит о своей отставке и проведении внеочередных парламентских выборов", - сообщает издание со ссылкой на свои источники.

"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации из других источников.

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Отмечается, что ускорен процесс реформирования Избирательного кодекса.

В Армении в ночь на 10 ноября начались протесты после принятия Пашиняном совместно с лидерами РФ и Азербайджана заявления о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

С требованием отставки Пашиняна ранее выступили экс-президенты Армении Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также действующий президент Армен Саркисян. Уйти в отставку премьера призывали предстоятели Армянской церкви Католикос всех армян Гарегин Второй и Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый.

Армения Никол Пашинян

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