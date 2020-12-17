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Экс-президент Армении Кочарян на три дня улетел в Москву

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Бывший президент Армении Роберт Кочарян в четверг на три дня отбыл в российскую столицу с частным визитом, сообщает офис экс-президента.

Кочарян в числе оппозиционных лидеров страны требует отставки главы армянского правительства Никола Пашиняна.

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Летом 2018 года, после прихода Пашиняна к власти, экс-президент был арестован по обвинению в свержении конституционного строя в рамках дела о событиях марта 2008 года, когда в ходе беспорядков в Ереване погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Кочарян был освобожден под залог 19 июня 2020 года. Во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, который продолжался с 27 сентября по 9 ноября, суд вернул ему паспорт. Тогда экс-президент Армении намеревался посетить Москву, чтобы способствовать урегулированию ситуации в зоне карабахского конфликта, но поездку пришлось отложить, так как Кочарян заболел COVID-19.

Армения Россия Роберт Кочарян

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