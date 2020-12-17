Испанский премьер ушел на карантин после выявления COVID у Макрона

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Испании Педро Санчес приостановил участие во всех публичных мероприятиях и ушел на карантин из-за контакта с заразившимся коронавирусом COVID-19 президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщили в офисе премьера.

"Премьер-министр пройдет быстрое диагностическое тестирование, чтобы определить состояние его (здоровья - ИФ), а затем, основываясь на результатах, решит, какое у него будет расписание дел на следующие несколько дней", - говорится в заявлении офиса.

Премьер Испании будет находиться в самоизоляции до 24 декабря.

По данным издания The Guardian, Санчес и Макрон встречались за обедом в понедельник, 14 декабря. На обеде также присутствовали председатель Европейского совета Шарль Мишель и генсек Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа.

В связи с инфицированием Макрона на изоляцию также решил уйти премьер-министр Франции Жан Кастекс после вероятного контакта с заразившимся.

Ранее в четверг стало известно, что у Макрона диагностировали коронавирус. Семь дней французский лидер будет находиться в самоизоляции.

"Согласно действующим санитарным предписаниям, распространяющимся на всех, президент республики самоизолируется на 7 дней. Он продолжит работать и обеспечивать свою деятельность дистанционно", - сказано в коммюнике.

Таким образом, Макрон присоединился к ряду мировых лидеров, которые ранее болели коронавирусом. Среди них - президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, князь Монако Альбер II.