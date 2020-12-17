Ереван опроверг сообщения о возможной отставке Пашиняна 31 декабря

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Армении опровергло сообщение издания "Грапарак" о том, что премьер-министр Никол Пашинян намерен объявить о своей отставке 31 декабря.

"Эта информация не соответствует действительности", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Армении в четверг.

Ранее газета "Грапарак" сообщила, что Пашинян может объявить о своем уходе в отставку в новогоднем послании в последний день года.

"Пашинян во время новогоднего послания 31 декабря объявит о своей отставке и проведении внеочередных парламентских выборов", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источники.