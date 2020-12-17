Президент России назвал недавние события в Киргизии "чехардой"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назвал события в Киргизии, имевшие место после парламентских выборов, чехардой и попыткой забежать вперед, такие случаи, по его словам, не единичны.

"Вы сказали, что это кризис среднего возраста и привели пример. Например, Киргизия. Ну а что, там это впервые, что ли? Там постоянно эта чехарда происходит, там постоянно, на мой взгляд, забегание вперед с целью наладить внутриполитическую жизнь по лекалам некоторых западных стран", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что "уровень политического сознания, уровень зрелости институтов" в странах постсоветского пространства ниже, чем в европейских, на которые они стремятся равняться, так как в Европе политическая система складывалась десятилетиями.

"В странах постсоветского пространства где это все? Поэтому это результат не сегодняшнего дня, я бы сказал так. Надо относиться с уважением ко всем партнерам, это результат поиска своего пути", - добавил президент.

События в Киргизии

После парламентских выборов в Киргизии 4 октября в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки. Они привели к отмене итогов голосования и смене власти в стране. 15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку.

Досрочные президентские выборы в Киргизии назначены на 10 января. Одновременно с ними состоится референдум об определении формы правления в стране. В 2010 году Киргизия стала парламентской республикой, между тем новые власти выступают за возвращение к президентской форме правления.