Директор СВР назвал целью разведки "сохранение справедливого мира"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Служба внешней разведки стремится к сотрудничеству с иностранными спецслужбами, у нее нет "заклятых врагов", кроме террористов, преступников "или уж вовсе одиозных режимов", написал директор спецслужбы Сергей Нарышкин в статье для "Московского Комсомольца". Целью ее работы он назвал "сохранение справедливого мира"

По его словам, "конечно, нельзя отрицать соперничества и конкуренции разведок".

"Время от времени происходят различного рода "недоразумения" и "конфликты интересов", некоторые из них становятся достоянием гласности. Плохо, когда наши зарубежные коллеги порой вовлекаются в сомнительные интриги, недостойные настоящих профессионалов. Но все же, на мой взгляд, такие случаи вовсе не являются "фатально неизбежными" и свидетельствуют скорее о негативном общеполитическом фоне, нежели о непримиримой вражде разведчиков разных стран", - уточнил он.

Директор СВР считает, что сейчас снова можно говорить о военной угрозе: "нельзя не замечать активного бряцания оружием в самых различных уголках мира, неуклонного снижения порога применения силы, все более изощренных провокаций в очагах напряженности", на фоне которых растет "вероятность спонтанного боестолкновения, а также его разрастания до значительных масштабов".

В экономике, по его словам, "объективные трудности усугубляются рецидивами примитивного блокового мышления времен холодной войны, а также различными приемами недобросовестной конкуренции, от тщательно завуалированных до прямолинейно агрессивных".

Он отметил, что "новым полем битвы" стало информационное пространство. В рамках этого противостояния из-за рубежа поступают компьютеры с установленными шпионскими программными закладками, осуществляются кибератаки на критические объекты инфраструктуры, делаются "масштабные попытки деструктивного воздействия на человеческое сознание".

Нарышкин отметил, что его ведомство открыто для общения с журналистами, но не со всеми удается строить диалог, некоторые "зациклены" на скандальных темах, не имеющих отношения к СВР. "Они абсолютно не слышат, что им говорят, и даже не пытаются это сделать. Тексты подобных так называемых интервью пишутся подневольными "чернорабочими информационной войны" под диктовку "заказчика" еще до того, как состоялся разговор. Бывает и так, что содержание беседы получает весьма вольную трактовку, подается крайне тенденциозно", - рассказал он.

Комментируя мнение, что разведка является "орудием войны, инструментом агрессии", глава СВР заявил, что целью его спецслужбы является сохранение справедливого мира, а добываемые ею сведения помогают руководству страны "составить более полное и четкое представление о международной ситуации, своевременно принять важные политические решения, направленные на предотвращение обострений, купирование потенциальных угроз на самой ранней стадии".

"Так что для разведчиков самой победоносной является та война, которую удалось предотвратить," - объяснил он.