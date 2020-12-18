Алиев заявил о вине предшественников Пашиняна в поражении Армении

Нагорный Карабах после прекращения военных действий Фото: АР/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что ответственность за поражение Армении в карабахской войне несут и экс-президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

"Наши города уничтожала не армия Пашиняна (премьер-министра Никола Пашиняна - ИФ) - он не давал таких указаний. Это все делалось режимом Кочаряна и Саргсяна - нашими так называемыми коллегами по СНГ. Людьми, которые 20 лет участвовали в наших заседаниях, которые долгие годы вели со мной переговоры. Мы знали, что их руки в крови азербайджанского народа, но, когда мы вошли туда, мы увидели весь ужас, весь трагизм того, что они натворили", - заявил Алиев в пятницу на саммите глав государств СНГ, передает "Интерфакс".

Глава государства добавил, что армия, уничтоженная азербайджанскими войсками в ходе второй карабахской войны, также является армией, созданной Кочаряном и Саргсяном.

"Та армия, которая была уничтожена - это не армия Пашиняна, это армия, которую создавали Кочарян и Саргсян на протяжении 20 лет. И поэтому те, кто сейчас хотят использовать политическое положение и хотят атаковать Пашиняна, должны понять - это не его армия, он не успел бы создать ее, хотя и он не все сделал. Эту армию создавали Кочарян и Саргсян - и мы разбили ее", - добавил Алиев.

Очередное обострение карабахского конфликта произошло 27 сентября. 10 ноября Пашинян, Алиев и президент РФ Владимир Путин приняли заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

С тех пор в Армении продолжаются протесты с требованием отставки Пашиняна. Также оппозиция потребовала от Генпрокуратуры до 21 декабря обвинить премьера Армении в госизмене.