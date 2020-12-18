Иран начал строить подземный объект в районе ядерного предприятия

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Иран приступил к строительству подземного объекта возле завода по обогащению урана в Фордо, сообщает в пятницу агентство Associated Press (AP) со ссылкой на данные со спутниковых снимков компании Maxar Technologies.

По данным AP, строительные работы начались еще в конце сентября. Строительство ведется к северо-западу от завода Фордо, который в свою очередь расположен глубоко под скальными породами с целью защитить его от возможных авиаударов. Предприятие также защищают зенитные установки. Комплекс находится возле священного для шиитов города Кума примерно в 90 км к юго-западу от Тегерана.

Отмечается, что рядом со строящимся объектом находится ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских центров, включая центр вакуумных технологий: эти технологии, напоминает AP, являются крайне важной частью иранских центрифуг по обогащению урана.

Фотографии от 11 декабря демонстрируют вырытый под объект котлован, а также десятки опор, которые могут использоваться в строительстве в сейсмоопасных зонах.

AP отмечает, что Иран не объявлял публично о новом строительстве в районе Фордо. В постпредстве Ирана в ООН, а также в МАГАТЭ информацию о сооружении нового объекта комментировать не стали.

Иранская ядерная программа

Иран и "шестерка" стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) в 2015 году согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программы, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана. В обмен Тегеран взял на себя ряд обязательств в атомной сфере.

В 2018 году США вышли из СВПД и возобновили односторонние санкции против Ирана. Через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках ядерной сделки до тех пор, пока европейские участники сделки не обеспечат экономические интересы Ирана - прежде всего в нефтяной сфере - в условиях действия американских санкций.

По условиям СВПД, иранцы прекращали обогащение урана в Фордо, переключившись там на научную и техническую деятельность. Однако после отказа США от сделки Иран возобновил обогатительные работы в Фордо, напоминает AP.

Иран настаивает, что его ядерная программа носит мирный характер. Однако, как указывает AP, эксперты заявляли, что Иран обладает объемом низкообогащенного урана, достаточным для создания не менее двух ядерных зарядов, если Тегеран решится на создание ядерного оружия.