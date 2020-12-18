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Трамп сообщил об одобрении вакцины компании Moderna властями США

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Администрация США в незамедлительном порядке приступает к распределению одобренной вакцины от коронавируса COVID-19 производства компании Moderna, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп.

"Вакцина компании Moderna одобрена подавляющим числом голосов. Распределение начнется немедленно", - написал Трамп в твиттере.

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"Европа и остальные части мира серьезно пострадали от китайского вируса - в частности, Германия, Франция, Испания и Италия. Вакцины уже в пути!" - добавил американский президент.

Ранее в пятницу стало известно, что группа экспертов Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовала разрешить экстренное применение вакцины компании Moderna.

Как сообщало Bloomberg, 20 экспертов высказались за применение вакцины, один воздержался. Против не проголосовал никто.

Вакцина состоит из двух доз. Вторая доза вводится через 28 дней после первой. Хранить вакцину нужно при температуре около минус 20 градусов по Цельсию. В таких условиях она может оставаться пригодной до полугода.

Ожидается, что с производственных объектов на северо-востоке США вакцина Moderna будет поступать на распределительный центр в городе Ирвинг в Техасе, откуда затем в больницы и аптеки.

Хроника 09 января – 18 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Дональд Трамп США Коронавирус Moderna

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