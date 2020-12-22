Сторонники Трампа проведут его "вторую инаугурацию" 20 января

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Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Тысячи сторонников действующего президента Дональда Трампа планируют провести его виртуальную "вторую инаугурацию" в день приведения к присяге избранного президента США Джо Байдена.

Более 60 тыс. человек указали на странице в Facebook, что планируют принять участие в мероприятии, которое заявлено как "вторая церемония инаугурации президента Дональда Трампа". Еще более 260 тыс. человек поставили отметку "интересует" на странице мероприятия.

"Мы группа частных лиц численностью 325 тыс., демонстрирующих нашу поддержку президенту Дональду Трампу. Мы не имеем никакого отношения к какой-либо официальной организации", - говорится в описании страницы.

Отмечается, что мероприятие запланировано на полдень 20 января. В это же время должен быть приведен к присяге избранный президент США Джо Байден.

Соцсеть Facebook добавила напоминание на странице мероприятия: "Джо Байден - избранный президент. Его инаугурация в качестве 46-го президента США состоится 20 января 2021 года".

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден одержал победу на состоявшихся 3 ноября выборах главы государства, свидетельствуют итоги голосования коллегии выборщиков. В соответствии с Конституцией США, результаты голосования выборщиков должны быть утверждены Конгрессом 6 января.

Действующий президент страны Трамп по-прежнему не признает поражение и продолжает попытки оспорить результаты выборов через суды.